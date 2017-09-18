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Leylek yuvalarını sökmüşler!

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Leylek yuvalarını sökmüşler!
Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, 'Sizin De Bir Leylek Yuvanız Olsun Projesi' kapsamında dikilen 7 direkteki leylek yuvalarının söküldüğü tespit edildi

Doğa fotoğrafçısı Hasan Aktürk tarafından 1,5 yıl önce gündeme getirilen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne “Sizin De Bir Leylek Yuvanız Olsun Projesi” kapsamında Bafra Belediyesi'nin destekleriyle Doğanca Mahallesi Kuş Cenneti sınırları içerisinde bulunan Leylek Ormanı yakınına 7 direk dikilerek leylek yuvaları yapılmıştı. 

Yuva yapılan direkler henüz nedeni ve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sökülüp götürüldüğü gözlendi. Bafra Milli Parklar Şefi Cengiz Akyüz, konunun araştırıldığını, bunu yapanları tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

GÖRÜNCE ÇOK OLDUM
Proje hakkında bilgi veren Hasan Aktürk, "Burada leyleklerin çok büyük bir popülasyonu var. Leylekler arttıkça yuva sayıları artamıyor. Bu nedenle 1 buçuk yıl önce leylek Bafra Belediyesi'nin de katkılarıyla diktiğimiz leylek yuvaları yerlerinden sökülüp götürülmüş. Leylek yuvalarını göremeyince şok oldum. Bizim maksadımız leylekler ve diğer kuşlara yaşanacak, gelip konabilecek bir ortam sağlamaktı. Ama ne yazık ki sökmüşler. Bunu ne maksatla yaptılar bilmiyorum ama bunun araştırılarak bunu yapanların bulunmasını istiyorum" dedi.

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