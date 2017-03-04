Libya’dan Geldi, Türkiye’de Şifa Buldu

Libyalı üniversite öğrencisi Huda Hadidan'a, babası Elfaza Hadidan'ın böbreği ikinci hayat oldu.

Libyalı üniversite öğrencisi Huda Hadidan'a, babası Elfaza Hadidan'ın böbreği ikinci hayat oldu.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Huda, böbrek yetmezliği şikayeti ile geldiği Türkiye'de babasının böbreği ile hayata tutundu. Huda'nın naklini, Medicana International Ankara Hastanesi ekibi gerçekleştirdi. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Sözener, sağlığına kavuşan Huda'nın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hastamız Libya'dan böbrek yetmezliği şikayetiyle başvurdular. Gerek ülkenin durumu nedeniyle gerek oradaki mevcut koşullar nedeniyle çok rahat tedavi edilebilecek bir hastalık maalesef orada sürüncemede kalabiliyor. Burada biz çok bekletmeden kısa sürede tetkiklerini yaptık, babasının da bütün doku grubu, kan grubu uyduğu için güzel bir organ nakli yaptık. Herhangi bir sorun olmadı, şu anda ikisi de benim kadar sağlıklılar bunu rahatlıkla söyleyebilirim, düzenli kontrollerini yaptırdıkları sürece de böyle devam edecektir. Sağlıklı bir insandan hiçbir farkı olmayan sağlıklı bir kişi oldu, ilaçlarını düzgün kullandığı, kontrollerine düzenli geldiği sürece bu hastalıktan kurtuldu diyebiliriz".

Türkiye-Libya işbirliğinde gelen sağlık

Baba Hadidan ise, kızının kan değerlerinin düşük olduğu için Libya'da ultrasona girmesinin istendiğini daha sonra da MR istendiğini söyledi.

Huda'nın MR sonucunda bir tane böbreği olduğunu o bir böbreğin de iflas ettiğini öğrendiklerini belirten Baba Hadidan, "Libya Devleti ile Türkiye arasında zaten bir anlaşma yapılmıştı. Bundan önce 50 hasta Türkiye'ye yönlendirilerek böbrek nakli yapılmış. Aynı zamanda internet ve reklamlar üzerinden, arkadaşlarımdan da bilgi alarak, Türkiye'de böbrek nakli yapıldığını ve bu hastanenin çok başarılı olduğunu öğrendim. Medicana'nın adını duyduktan sonra Büyükelçilik ve Sağlık Bakanlığına başvuru yaptım, başvurudan sonra da buraya yönlendirildik. Hastaneye geldiğimizde tetkiklerimiz yapıldı ve benim böbreğimin kızıma uyduğunu öğrendik. 13 Ocak'ta geldiğimiz hastanede 31 Ocak'ta ameliyat gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"Her hafta tetkiklerimiz yapılıyor, şimdiye kadar başarılı Allah'a şükür"

Kızının ve kendisinin sağlığının çok iyi, kan değerlerinin ise yükseldiğini kaydeden Hadidan, "Medicana nakil ekibi, nefrolog bölümü her hafta tetkiklerimizi yapıyorlar, şimdiye kadar başarılı Allah'a şükür. Çok keyifli ve çok mutluyum, doktorlarımıza teşekkür ediyorum, kızıma yeni bir hayat vermeme çok yardımcı oldular. Türk halkına, Türk milletine çok teşekkür ediyoruz, bizi çok iyi karşıladılar, hava alanından transferinden hastaneye kadar getirdiler. Libya Konsolosluğuna çok teşekkür ediyorum çünkü çok yardımcı oldular" şeklinde konuştu.

"Okula geri dönmek istiyorum"

Sağlığına kavuşan Huda ise kendisini eskisinden daha sağlıklı hissettiğini söyleyerek ara verdiği eğitim hayatına tekrar dönmek istediğini ve sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Üniversite öğrencisi olan Huda doktorlarının da izniyle Libya'ya döner dönmez ara verdiği okuluna tekrar devam edecek.

Kızının ağrıları olduğunda ve her gün hastanede olduğunda çok korktuğunu belirten Anne Hadidan da çok mutlu olduğunu söyleyerek göz yaşlarını tutamadı.