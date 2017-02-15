Lice’de Bir Araç Bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen bir araç bulundu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen bir araç bulundu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır ilinde faaliyet yürüten terörist faaliyetlerinin tespiti, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi, patlayıcı yüklü araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi maksadıyla yapılan çalışmalara ve operasyonlara devam edilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, BTÖ mensuplarınca yağmalanmış bir taşıdın, 14 Şubat 2017 tarihinde patlayıcı yüklü araç saldırısı eyleminde kullanılacağı yönünde elde edilen istihbari bilgiye istinaden, Lice ilçesi Tepe köyü Kuruca Mezrası kırsal alanında operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında yapılan temas araması neticesinde BTÖ mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan araç Kuruca Mezrası kırsalında bulunmuştur. Söz konusu araç, Patlayıcı Madde İmha Uzmanlarınca kontrol edilmesini müteakip, detaylı inceleme yapılması maksadıyla Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca çekilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yeri incelemesi ve operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların ve kamu personelinin emniyetini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" dedi.