Lice’deki Bölücü Terör Örgütü Hedeflerine Hava Harekatı Düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır Lice'de tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır Lice'de tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 08 Şubat 2017 tarihinde 19.04-19.24 saatleri arasında, Diyarbakır/Lice bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı, kış üslenme alanı ve doçka mevzii olarak kullandıkları değerlendirilen 8 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.