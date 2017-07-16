Liceliler, 15 Temmuz Etkinliğinde Buluştu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak, "15 Temmuz'u, şehitlerimizi, gazilerimizi ve o gün yaşananları unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Lice Kaymakamlığı ve Belediyesince, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle "15 Temmuz Destanı" etkinliği düzenlendi. Belediye bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak, ilçe protokolü, askeri erkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile alanda muhteşem bir görüntü sergiledi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları anlatan bir sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte, FETÖ'cü teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan 249 kişi için dualar edildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak, "Etkinliklerimizi "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganıyla başlattık. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi 15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi, o gün yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz'u gelecek nesillerimize aktarmak ve unutturmamak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanını halkın hizmetine açıyoruz. Milletimizin iradesine, seçilmiş hükümete ve Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan demokrasimiz için yüzkarası bir geceydi. Aynı zamanda milletimiz tıpkı Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi bir kahramanlık destanı yazdı ve milletimizle birlikte zaferle sonuçlanan bir sabaha ulaştık" dedi.

Etkinlikte, atletizm ve masa tenisi turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verilerek, 15 Temmuz şehitlerinin anısına 50 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.