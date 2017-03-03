  • BIST 89.722
  • Altın 146,981
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

LİDERDE HEDEF ÜÇ PUAN

»
LİDERDE HEDEF ÜÇ PUAN
Veteranlar Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden lider Samsun Metro Veteranlar, bugün deplasmanda Akçakoca Gökspor Veteranlar karşısında üç puan arayacak

TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Batı Karadeniz Veteranlar Ligi'nde zirvede bulunan Samsun Metro Veteranlar, Akçakoca Gökspor Veteranlar deplasmanında galibiyet arayacak. Samsun Metro Veteranlar, bugün saat 12.00'de Akçakoca Şehir Stadı'nda ağırlayacak. Süper Ligde ve Milli Takımda oynamış birbirinden ünlü yıldızları kadrosunda bulunduran Samsun Metro Veteranlar, zorlu geçecek bu karşılaşmadan galip gelerek şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor.

veteranlar-(2).jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÖZKÖYLÜ: BU TAKIMA İNANIN!03 Mart 2017 Cuma 10:00
  • HEDEFİN UZAĞINDA KALDILAR03 Mart 2017 Cuma 10:00
  • İNANANLARI MUTLU EDECEĞİZ03 Mart 2017 Cuma 05:00
  • Samsunspor’da Mustafa Sevgi şoku03 Mart 2017 Cuma 04:00
  • ENGELLERİ SPOR YAPARAK AŞIYORLAR02 Mart 2017 Perşembe 18:48
  • BADMİNTONUN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI02 Mart 2017 Perşembe 18:10
  • Samsunspor ile Denizlispor 44’ncü kez karşı karşıya02 Mart 2017 Perşembe 09:00
  • Bir yıldır 3 puana hasretiz02 Mart 2017 Perşembe 08:00
  • Samsunspor, 95 bin 19 adet çekiliş bileti sattı01 Mart 2017 Çarşamba 20:24
  • SAMSUNSPOR’DA ÇİFTE MESAİ01 Mart 2017 Çarşamba 20:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti