LİDERDE HEDEF ÜÇ PUAN

Veteranlar Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden lider Samsun Metro Veteranlar, bugün deplasmanda Akçakoca Gökspor Veteranlar karşısında üç puan arayacak

TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Batı Karadeniz Veteranlar Ligi'nde zirvede bulunan Samsun Metro Veteranlar, Akçakoca Gökspor Veteranlar deplasmanında galibiyet arayacak. Samsun Metro Veteranlar, bugün saat 12.00'de Akçakoca Şehir Stadı'nda ağırlayacak. Süper Ligde ve Milli Takımda oynamış birbirinden ünlü yıldızları kadrosunda bulunduran Samsun Metro Veteranlar, zorlu geçecek bu karşılaşmadan galip gelerek şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor.