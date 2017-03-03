TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Batı Karadeniz Veteranlar Ligi'nde zirvede bulunan Samsun Metro Veteranlar, Akçakoca Gökspor Veteranlar deplasmanında galibiyet arayacak. Samsun Metro Veteranlar, bugün saat 12.00'de Akçakoca Şehir Stadı'nda ağırlayacak. Süper Ligde ve Milli Takımda oynamış birbirinden ünlü yıldızları kadrosunda bulunduran Samsun Metro Veteranlar, zorlu geçecek bu karşılaşmadan galip gelerek şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor.
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LİDERDE HEDEF ÜÇ PUAN
Veteranlar Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden lider Samsun Metro Veteranlar, bugün deplasmanda Akçakoca Gökspor Veteranlar karşısında üç puan arayacak
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LİDERDE HEDEF ÜÇ PUANVeteranlar Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden lider Samsun Metro Veteranlar, bugün deplasmanda Akçakoca Gökspor Veteranlar karşısında üç puan arayacak
DENİZLİ MAÇI AVAZ'DASamsunspor yarın saat 13.00'da kritik bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak olan Kırmızı-Beyazlı ekibin zorlu mücadelesi TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak.
Taraftar bizi ateşliyorSamsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Muhteşem bir taraftara sahibiz. Özellikle onların desteği ile iç sahada maç kaybetmiyoruz. Deplasmanda da bizi yalnız bırakmayacak taraftarımıza Denizli’den üç puan armağan edeceğiz” dedi.
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DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYORSamsun 2. El Otomobilciler Derneği "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesinden ve eşya piyangosu biletlerinden 200 adet alarak Kulübe destek verdiler.
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