Ligin dibi alev alev

Ligde son üç haftaya girilirken, kümede kalma savaşı veren takımların mücadelesi de nefesleri kesiyor. Ligin dibi adeta alev alev yanıyor.

TFF 1’nci Lig’de son haftalar büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Özellikle alt sıralarda bulunan takımların verdiği mücadele yürekleri ağızlara getirdi. Bandırmaspor’un evinde ağırladığı lider Evkur Yeni Malatyaspor’u 5-0 gibi farklıbir sonuçla geçmesinin ardından alt taraftaki hesaplar alt üst oldu. 30 puanlı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Şanlıurfaspor, 31 puanlı Bandırmaspor, 32 puanlı Samsunspor arasında geçen ligde kalma savaşında son üç hafta kritik maçlara sahne olacak.

EN AVANTAJLI TAKIM SAMSUNSPOR

Ligde kalma yolunda en zayıf halka ise 25 puanlı Mersin İdmanyurdu. Mersin ekibinin küme düşmesine kesin gözüyle bakılırken, düşecek son iki takımın belirleneceği son 3 hafta, adeta nefes nefese geçecek. 5 takım arasında en avantajlı takım ise Samsunspor. Kırmızı-Beyazlı takım bu hafta Giresunspor’u konuk edecek. Göztepe deplasmanının ardından evinde ağırlayacağı Bandırmaspor maçıyla ligi tamamlayacak olan Samsunspor, 3 maçın ikisini evinde oynayacak.

BANDIRMASPOR ZORLU MAÇLARI

31 puanlı Bandırmaspor’u ise zor bir fikstür bekliyor. Bu hafta Sivasspordeplasmanına gidecek olan Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu ile evinde oynayıp Samsunspor deplasmanıyla ligi bitirecek.

ŞANLIURFASPOR 2 MAÇ DEPLASMANDA

30 puanlı Şanlıurfaspor’u da zorlu bir üç hafta bekliyor. 3 maçın ikisini deplasmanda oynayacak olan Şanlıurfaspor, bu hafta Boluspor, ardından da Manisaspor deplasmanlarına çıkacak. Son hafta evinde Elazığspor ile karşılaşacak. 30 puanlı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise, bu hafta Play-Off mücadelesi eren Ümraniyaspor’u konuk edecek. Ardından Eskişehirspor deplasmanına çıkacak olan Gaziantep temsilcisi son hafta Giresunspor’u ağırlayacak.