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’Like’lar Mutlu Etmiyor

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’Like’lar Mutlu Etmiyor
South Wales Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya hesaplarından alınan "like'lar insanları daha mutlu etmiyor.

South Wales Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya hesaplarından alınan "like'lar insanları daha mutlu etmiyor.

South Wales Üniversitesinden Dr. Martin Graff tarafından Twitter ve Facebook kullanıcısı kişiler üzerinde yapılan araştırmada, alınan "like'ların duygular üzerindeki etkisi incelendi. 340 Facebook ve Twitter kullanıcısıyla yapılan görüşmelerde, kullanıcıların sosyal medyada aldıkları beğenilerin mutluluk durumlarını değiştirmediği gözlendi. Ayrıca, araştırmada üzgün zamanlarda Facebook ve Twitter paylaşımlarında alınan "like'ların insanların ruhsal durumlarını olumlu yönde etkilemediği ortaya çıktı.

Araştırmada, sosyal medya hesaplarında sahte hesaplar aracılığıyla paralı beğeni toplayan insanların daha az güvenilir ve öz güveni düşük insanlar olduğu tespit edildi. Paylaştıkları gönderileri sık silen ve sürekli profil fotoğrafı değiştiren kullanıcıların da öz güven eksikliği yaşadığı ifade edildi.

Araştırmayı yürüten Dr. Martin Graff, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sosyal medya kullanımındaki hızlı artış, bu tür mecraların ruhsal sağlığımızı ne şekilde etkilediği konusunda kaygılara neden oldu. Yaptığımız araştırma her ne kadar küçük ölçekte olsa da, sosyal medya kullanımının ruh sağlığını her zaman iyi yönde etkilemediğini ortaya çıkardı."

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