Limak Flarmoni Orkestrası’ndan Zeki Müren Şarkıları

Limak Filarmoni Orkestrası Türkiye Turnesi kapsamında, Bursa'da "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in şarkıları seslendirildi.

Limak Filarmoni Orkestrası Türkiye Turnesi kapsamında, Bursa'da "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in şarkıları seslendirildi.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Limak Filarmoni Orkestrası Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını farklı bir yorumla müzikseverlerle buluşturdu. Yoğun katılımın olduğu konsere, Limak Holding ve iştiraklerinin yöneticileri, Zeki Müren'in ailesinin yanı sıra; dernekler, sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Turne kapsamında orkestra, 7 şehirde daha Zeki Müren şarkılarını seslendirecek. Turne, 12 Ocak'ta Trabzon konseri ile son bulacak.

Zeki Müren'in doğum günü olan 6 Aralık'ta doğduğu şehir olan Bursa'da Limak Filarmoni Orkestrası, "Şimdi Uzaklardasın', "Elbet Bir Gün Buluşacağız" ve "Yaralı Gönül" gibi eserleri farklı bir yorumla seslendirildi. Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde düzenlenen konserde, orkestranın şefliğini Rengim Gökmen üstlendi.

Ankara ve İstanbul'un ardından Bursa'da Zeki Müren şarkılarına hayat veren konserler dizisi sırasıyla; 9 Aralık İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, 12 Aralık Antalya AKM, 17 Aralık Mersin Yenişehir Belediyesi AKM, 19 Aralık Gaziantep Mavera Kongre Merkezi ve 22 Aralık Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. 8 Ocak'ta Eskişehir AKKM ve 12 Ocak'ta Trabzon konseri ile son bulacak. Konserden elde edilen gelir, Limak Vakfı'nın sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak.

Solunu dolduranlara geldiklerinden dolay teşekkürlerini ileten Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Bu ilk yılındaki konserlerde Zeki Müren'i anmak istedik. Hiç şüphesiz bir kaç kuşak onu dinleme fırsatı buldu. Bizde bu konserlerimizi tüm sanatseverlerle buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.