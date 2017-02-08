Liman Personeline Afet Bilinci Eğitimi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Marmaraereğlisi ilçesinde liman personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi...

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Marmaraereğlisi ilçesinde liman personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Marmaraereğlisi Limanı personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.