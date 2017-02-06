'Lisanslı depoculuğa' fındıkçılar olumlu bakıyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, fındıkta lisanslı depoculuğa geçileceği yönündeki açıklaması, üreticiler tarafından olumlu karşılandı. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Sorunlardan kurtulmanın tek yolu" dedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındığın serbest piyasa koşullarına bırakılmasının ardından sorunların üretici aleyhine üst üste geldiğini savundu. Halen sorunların artarak, devam ettiğini ileri süren Soydan, sorunlardan kurtulmanın tek yolunun ise fındıkta lisanslı depoculuğa geçilmesinden geçtiğini söyledi.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN ÜZGÜN

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'un bu yöndeki açıklamaları bizleri oldukça memnun etmiştir. Bu açıklamaları çok ciddi ve önemli buluyoruz. Biz de TZOB olarak lisanslı depoculuğu sonuna kadar savunuyor ve destekliyoruz" dedi. Özellikle serbest piyasada düşen fiyatların dengelenmesi ve artması noktasında lisanslı depoculuğun önem arz ettiğini dile getiren Soydan, serbest piyasada fındık fiyatının düşmeye devam ettiğini de belirterek, "Bugün itibarıyla serbest piyasa koşullarında 50 randımanlı fındık 10,25 liradan işlem görmektedir. Bu da haliyle üreticilerimizi oldukça üzmektedir. İnşallah bu kabustan üreticilerimiz kısa süre uyanır" diye konuştu.