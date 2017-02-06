  • BIST 87.358
  • Altın 145,667
  • Dolar 3,6864
  • Euro 3,9578
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

'Lisanslı depoculuğa' fındıkçılar olumlu bakıyor

»
'Lisanslı depoculuğa' fındıkçılar olumlu bakıyor
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, fındıkta lisanslı depoculuğa geçileceği yönündeki açıklaması, üreticiler tarafından olumlu karşılandı. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Sorunlardan kurtulmanın tek yolu" dedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındığın serbest piyasa koşullarına bırakılmasının ardından sorunların üretici aleyhine üst üste geldiğini savundu. Halen sorunların artarak, devam ettiğini ileri süren Soydan, sorunlardan kurtulmanın tek yolunun ise fındıkta lisanslı depoculuğa geçilmesinden geçtiğini söyledi.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN ÜZGÜN
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'un bu yöndeki açıklamaları bizleri oldukça memnun etmiştir. Bu açıklamaları çok ciddi ve önemli buluyoruz. Biz de TZOB olarak lisanslı depoculuğu sonuna kadar savunuyor ve destekliyoruz" dedi. Özellikle serbest piyasada düşen fiyatların dengelenmesi ve artması noktasında lisanslı depoculuğun önem arz ettiğini dile getiren Soydan, serbest piyasada fındık fiyatının düşmeye devam ettiğini de belirterek, "Bugün itibarıyla serbest piyasa koşullarında 50 randımanlı fındık 10,25 liradan işlem görmektedir. Bu da haliyle üreticilerimizi oldukça üzmektedir. İnşallah bu kabustan üreticilerimiz kısa süre uyanır" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nohutta yaşanan kriz leblebi üretimini vurdu04 Şubat 2017 Cumartesi 07:45
  • Hedef '1 milyon' istihdam04 Şubat 2017 Cumartesi 06:47
  • 2017'de 'vergi artışı' yok03 Şubat 2017 Cuma 18:18
  • 180 Türk firması dünya arenasında03 Şubat 2017 Cuma 09:00
  • Çorum'un tanıtımda 'sınıfta kalıyoruz'03 Şubat 2017 Cuma 08:00
  • TESK'ten esnafa 'vergi rehberi'02 Şubat 2017 Perşembe 18:20
  • Trump göreve geldi, altın düşüşe geçti02 Şubat 2017 Perşembe 18:12
  • Çorum'un gururu Tarımex & Oris Oto02 Şubat 2017 Perşembe 10:00
  • Ordu'da herkes 'iş ve aş' bulacak02 Şubat 2017 Perşembe 08:45
  • KÖYTÜR'e 30 yeni işçi01 Şubat 2017 Çarşamba 17:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti