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LİSE CADDESİ ALEVLERE TESLİM VİDEO HABER)

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LİSE CADDESİ ALEVLERE TESLİM VİDEO HABER)
Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki Lise Caddesi üzerinde İstiklal Caddesi'ne dönen köşedeki binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.. Haberin videosu haberde...

Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki Lise Caddesi üzerindeki yolda Çiftlik Caddesi ve 56'lar Caddesi'nin kesiştiği noktada henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Özel bir banka ve işyerlerinin olduğu binayı ve dükkanları bir anda alevler sardı. Vatandaşlar olay anını an be an cep telefonlarına kaydetti. Yangına önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangın söndürme tüpleriyle dükkan bölgelerindeki alevleri söndürdüler. İtfaiye ise olay yerine intikal ederek yangına daha fazla büyümeden ve üst kattaki bölgelere müdahale etti.

Detaylar gelecek....

İşte o yangına ait video...

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