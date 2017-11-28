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Lise Öğrencileri Başkan Cankul’u Ziyaret Etti

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Lise Öğrencileri Başkan Cankul’u Ziyaret Etti
Kepsut Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'u makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları...

Kepsut Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'u makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Kepsut Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Özlem Selin Ergin ve Ebru İbiş ile birlikte ders konusu olan "Belediyeler" hakkında Kepsut Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Cankul'dan bilgi aldılar. Başkan Cankul, öğrenci ve öğretmenleri makamında ağırladı ve sordukları soruları cevapladı. Başkan Cankul makamında yapılan görüşmede "İlçemizde faaliyet gösteren tüm okullarımıza elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz. Kepsut ilçemize İktidarımız zamanında eğitim ve öğretime büyük destek sağlandı. Anaokulu, Anadolu Lisesi, 125 yıl Yatılı Bölge okulu, Cumhuriyet İlköğretim okulu, Oktay Koçman Ortaokulu ve 50 yıldır ilçenin özlemini çektiği Meslek yüksekokulu kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Okullarımızın fiziki olarak yenilenmesi yanında öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda projelerimizi yaptığımız, ilçede bulunan tüm okullarımızın çevre düzenleme işlerini bitirerek öğrencilerimizin çok iyi bir ortamda ders yapıyorlar" şeklinde ifade etti.

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