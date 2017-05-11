Lise Öğrencileri İlginç Kostüm Ve Saç Modelleri İle Defileye Çıktı

Tokat'ta bahar şenliklerinde sıra dışı makyaj, saç modelleri ve kostümleriyle defileye çıkan lise öğrencileri alkış topladı.

Tokat'ta bahar şenliklerinde sıra dışı makyaj, saç modelleri ve kostümleriyle defileye çıkan lise öğrencileri alkış topladı.

Tokat Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Bahar Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte öğrenciler yıl boyunca hazırlanan tekstil ürünlerinin yanı sıra ilginç kostüm ve kıyafetleri sergiledi. Defilede saç bakımı ve güzellik hizmetleri eğitimi alan öğrenciler ilginç saç modelleri ve makyajları ile dikkat çekti. Yelkenli saç modeli ile defileye çıkan öğrencinin yanı sıra polis ve asker kıyafeti giyen iki öğrencinin Türk Bayrağı ile kırmızı halı üzerinde yürümesi alkış topladı. Defilenin sonunda gelinlik giyen öğrenci Türk bayrağı açarak defileye katılanları selamladı. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrencilerin yıl boyunca öğrendikleri çalışmaların güzel örneklerini sunduklarını, bu hazırlığı yaparken de alanlarıyla ilgili öğrendiklerini uygulayarak kendilerini geliştirdikleri güzel bir çalışma olduğunu kaydetti.

Çocuk gelinlere dikkat çekmek için gelinlik giydi

11. sınıf öğrencisi Neslihan Çağla, askerleri sevdiği için asker kostümü giydiğini belirtirken, Ebru Yılmaz ise 15 Temmuz şehitlerini anmak için polis kıyafeti giydiğini kaydetti. Çocuk gelinlere dikkat çekmek için gelinlik giyerek defileye çıktığını ifade eden Melek Ayvaz, "Erken yaşta evlenmek yanlış. Küçük yaşta evlenenlerin daha çok zamanı olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce okuma gerekiyor" diye konuştu.