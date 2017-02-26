Lise Öğrencileri Viyana’dan Döndü

Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de ortak olduğu ve Bingöl 60. Yıl MTAL tarafından hazırlanan "Bizde Farmakoterapi, Avrupa'da Psikoterapi"...

Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de ortak olduğu ve Bingöl 60. Yıl MTAL tarafından hazırlanan "Bizde Farmakoterapi, Avrupa'da Psikoterapi" isimli Erasmus+ proje kapsamında gerçekleştirilen akış başarılı bir şekilde sonuçlandı.

İki hafta boyunca Avusturya'nın Viyana kentine 12 öğrenci ve bir rehber öğretmen eşliğinde gerçekleştirilen proje akışı sonucunda öğrenciler önemli deneyimler kazandı.

Proje ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin, psikiyatrik hasta bakımındaki mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışları geliştirmeleri amaçlandı. Psikiyatri hemşiresinin sahip olduğu mesleki donanımları hastanenin diğer kliniklerinde tedavi gören diğer hastaya da fayda sağlayacaktır.

Projeye katılan öğrenciler ve öğretmenler 15 gün boyunca Viyana'daki ortak okulda psikiyatri hemşireliği alanında oldukça verimli bir eğitim almışlardır. Ayrıca üç hastanenin psikiyatri servisinde staj eğitimine de katılmışlardır. Bunun yanında müze ziyaretleri kültürel ve sosyal geziler gerçekleştirdi.