Lise Öğrencilerinden Arsal Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesine Ziyaret

Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri, yaklaşan üniversite sınavı öncesinde bilinçli tercih yapmak amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ziyaret...

Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri, yaklaşan üniversite sınavı öncesinde bilinçli tercih yapmak amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, Felsefe Öğretmeni Tamer Özdemir ve Fizik Öğretmeni Hikmet Kılıçarslan rehberliğinde, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serdar Çolakoğlu'ndan anatomi; tıp öğrencilerinden ise Fakülte hakkında bilgiler aldılar.

Üniversite ortamını yerinde görmek ve YGS'nin yaklaştığı son günlerde moral ve motivasyonlarını artırmak isteyen öğrenciler, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek, onlardan üniversiteye hazırlandıkları yıllarda nelere dikkat ettiklerini ve Tıp Fakültesinde öğrenim görmenin ayrıcalıklarını dinlediler. Tıp Fakültesi öğrencilerinin ardından Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serdar Çolakoğlu ile bir araya gelen Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri, insan bedeni ve iç organları hakkında genel bilgiler edindiler.

Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri Düzce Üniversitesi'ne yaptıkları ziyaretle, hem üniversite ve bölüm seçimi konusunda bilinçlendiler, hem de üniversite yaşamını yerinde görme imkanını elde ettiler.