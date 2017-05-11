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Lise Öğrencilerinden Muhteşem Tiyatro Gösterisi

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Lise Öğrencilerinden Muhteşem Tiyatro Gösterisi
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen "otogargara" oyunu büyük beğeni topladı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen "otogargara" oyunu büyük beğeni topladı.

Van Devlet Tiyatrosu tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği bir birinden güzel oyunlarla devam ediyor. Şenlik kapsamında Van Devlet Tiyatrosunda sahne alan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, oynadıkları "otogargara" oyunuyla dakikalarca ayakta alkışlandılar.

Oyunun sonunda bir açıklama yapan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, akademik başarıda olduğu gibi sosyal ve kültürel etkinliklerde de öğrencilerinin güzel performans sergilediklerini söyledi. Oyunun hazırlanmasında ve görev alınmasında emeği geçenleri tebrik eden Zeynel Abidin Akkuş, desteklerinden dolayı Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Şirin Erguven Hamşioğlu, yardımcısı Cem Düzova ve tiyatro sanatçısı Gül Urgan'a ise katkılarından dolayı teşekkür etti.

Lise Öğrencilerinden Muhteşem Tiyatro Gösterisi

Lise Öğrencilerinden Muhteşem Tiyatro Gösterisi

Lise Öğrencilerinden Muhteşem Tiyatro Gösterisi

Lise Öğrencilerinden Muhteşem Tiyatro Gösterisi

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