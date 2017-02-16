  • BIST 88.334
  • Altın 145,688
  • Dolar 3,6669
  • Euro 3,8965
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 0 °C

Lise Öğrencisi Alara’nın Tarım Robotu Dünya İkincisi Oldu

» »
Lise Öğrencisi Alara’nın Tarım Robotu Dünya İkincisi Oldu
Lise öğrencisi Alara Güler "TohumBot" adını verdiği tarım robotuyla katıldığı Uluslararası Bilim Fuarında dünya ikincisi oldu.

Lise öğrencisi Alara Güler "TohumBot" adını verdiği tarım robotuyla katıldığı Uluslararası Bilim Fuarında dünya ikincisi oldu.

Lise öğrencisi Alara Güler, Tayvan'da, 23 ülkeden 247 projenin katıldığı Taiwan International Science Fair'de (Uluslararası Bilim Fuarı) Türkiye'yi temsil etti ve "TohumBot" adını verdiği "Tarımsal Uygulamalar için Düşük Maliyetli Yarı - Otonom Mobil Robot" adlı projesiyle dünya ikincisi oldu.

Alara Güler'in geliştirdiği TohumBot, özellikle küçük ve orta ölçekli insansız bahçe tarımı alanlarında kullanılacak. TohumBot, aynı işi daha az insan gücü, maliyet ve zamanda gerçekleştirerek tarım sektöründe verimi arttıracak. Taipei Türk Ticaret Ofisi İkinci Katibi Erhan Gülmez ile Intel Taiwan Başkanı Dr. Nan Shyan Chu'nun da katıldığı törenle ödülünü alan Alara Güler, dünyanın elektronik devlerinden Tayvan'da böyle bir ödül aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, insanlık adına yararlı işler yapmak için bilimsel çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Proje danışmanlığını Kimya Öğretmeni Talha Kılıç'ın yaptığı Alara Güler'e Tayvan'da yarışmanın Türkiye direktörü Ümit Karademir eşlik etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ambulanslar Olay Yerine Daha Hızlı Gidebilecek08 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Socialbrands Sosyal Medya Şubat Liderlerini Açıkladı07 Şubat 2017 Salı 10:53
  • İmkansızlıklar İçinde Bir Başarı Öyküsü06 Şubat 2017 Pazartesi 09:38
  • Bakan Özlü: ’’Türkiye’nin Antartika’da Bilim Üssü Olacak’’04 Şubat 2017 Cumartesi 14:13
  • Gaming İstanbul Kapılarını Açtı02 Şubat 2017 Perşembe 12:18
  • Önce Apple’da Şimdi De Youtube’da Açık Buldu01 Şubat 2017 Çarşamba 08:43
  • Vestel Venus, Türkiye Cep Telefonu Pazarında 3’üncü Sıraya Yükseldi31 Ocak 2017 Salı 14:43
  • Afyonkarahisar Belediyesi’nden“ülkemi Seviyorum Yerli Cep Telefonu Kullanıyorum” Kampanyası31 Ocak 2017 Salı 12:18
  • Mezun Olmadan İş Teklifi Alıyorlar27 Ocak 2017 Cuma 12:13
  • Sdü Öğrencilerinden Hayat Kurtaracak Proje27 Ocak 2017 Cuma 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti