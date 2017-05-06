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Lise Öğrencisi Baraj Gölünde Boğuldu

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Lise Öğrencisi Baraj Gölünde Boğuldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı mesire alanı bölgesinde suya giren liseli öğrenci boğularak hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı mesire alanı bölgesinde suya giren liseli öğrenci boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 4 arkadaşıyla birlikte Berdan Barajı mesire alanı hayvanat bahçesi bölgesinde suya giren Ahmet Selman Yurtsever (16), bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının şaka yaptığını zannettiği çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine önce 112 ambulansı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin iki dalgıcının aramaları sonuç vermeyince, olay yerine Mersin Sahil Güvenlik, Mersin Sualtı Arama Dalgıçları sevk edildi. Ayrıca Avcılar Kulübünde kanolarla arama çalışmalarına destek verdiler. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonunda Yurtsever'in cansız bedeni bulundu. Liseli öğrenci Ahmet Selman Yurtsever'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Tarsus Borsa İstanbul Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi'nde 10. Sınıf öğrencisi Ahmet Selman Yurtsever'in yakınları acı haberle birlikte gözyaşlarına boğuldu.Yurtsever'in cenazesi otopsi için hastaneye sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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