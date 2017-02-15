Lisede Etnografya Müzesi

Tokat Valisi Cevdet Can, bir süre önce Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinde açılan "Etnografya Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Tokat Valisi Cevdet Can, bir süre önce Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinde açılan "Etnografya Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi bünyesinde açılan Etnografya Müzesinde, geçmiş dönemlerde okulda kullanılan ve tarihi özelliğe sahip materyaller sergileniyor. Müzede ayrıca, geçmişten günümüze okulda görev yapmış bütün öğretmenlerin fotoğrafları yer alıyor. Gazi Osman Paşa Lisesi içerisinde açılan Etnografya Müzesini ziyaret eden Vali Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Okul Müdürü Mehmet Yorulmaz'dan müzeye ilişkin bilgiler aldı. Gazi Osman Paşa Lisesinin temelinin, 1884 yılına dayandığını dile getiren Okul Müdürü Yorulmaz, bugün kullanılmakta olan okul binasının ise 1936 yılında inşa edildiğini söyledi. Yorulmaz, köklü bir geçmişe sahip olan okulun kurulduğu günden bugüne kadar geçirdiği tarihsel süreci sergilemek amacıyla bu müzeyi açtıklarını ifade etti. Müzeye hayran kaldığını dile getiren Vali Can ise, bu değerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Müzede; bir dönem okulda kullanılan laboratuvar malzemeleri, 1945 yılında yapılmış dolaplar, 1973 yılında kullanılan okul radyosu ve radyonun müzik arşivi, telefon santrali, Fransız yapımı 80 yıllık sandalyeler ve 1936 yılında kullanılan sinema makinesi gibi birçok materyal yer alıyor.