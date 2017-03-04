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Lisede ‘Meslekte 1 Gün’ Projesi

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Lisede ‘Meslekte 1 Gün’ Projesi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinde "Meslekte Bir Gün" projesinin ikincisi hayata geçirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinde "Meslekte Bir Gün" projesinin ikincisi hayata geçirildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesinde Psikolojik Danışmanı Ramazan Yılmaz tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl uygulamaya başlanan "Meslekte Bir Gün" projesinin ikincisine bu yılda da devam edildi.

Psikolojik Danışman Ramazan Yılmaz, proje kapsamında öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslek elemanlarının yanında bir gün geçirerek, meslekler hakkında gözlem-inceleme yapmalarının ve bilgiyi birincil kaynaktan edinmelerini sağlayarak hayatlarının en önemli kararlarından biri olan meslek seçimi konusunda doğru tercih yapmalarının amaçlandığını söyledi.

Okul müdürü Mehmet Ali Özdemir: "Polislik, ebe, hemşirelik, acil tıp teknisyeni, radyoloji, öğretmenlik, askerlik, maden mühendisliği, ziraat mühendisliği, makine mühendisliği, kuaförlük, bankacılık, belediye başkanlığı gibi meslekler hakkında gözlem ve inceleme imkanı bulan öğrencilerimiz heyecan ve mutluluk verici duygularla deneyimlerini okuldaki diğer öğrencilerle de paylaştılar. Projemizde bize destek veren İlçe Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Amirliği'ne, İlçe Jandarma Komutanlığı'na, İlçe Devlet Hastanesi Müdürlüğü'ne, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne, Hisarcık Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü'ne, Hisarcık Belediye Başkanı'na ve bizimle iş birliği yapan tüm meslek elemanlarına teşekkür ederiz" dedi.(MA-EFE)

Lisede ‘Meslekte 1 Gün’ Projesi

Lisede ‘Meslekte 1 Gün’ Projesi

Lisede ‘Meslekte 1 Gün’ Projesi

Lisede ‘Meslekte 1 Gün’ Projesi

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