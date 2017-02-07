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Liselerarası müzik yarışması heyacanı

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Liselerarası müzik yarışması heyacanı
Türkiye'nin en uzun süreli gençlik organizasyonu olan ve “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip “Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması” 20. yılını, Türkiye’nin en popüler müzik platformlarından fizy ile kutluyor.

Fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması heyecanı başladı. Geçen sene Samsun'dan iki lisenin katıldığı yarışmanın elemeleri, 24-25 Mart tarihlerinde İstanbul, 31 Mart’ta Ankara ve 7 Nisan’da İzmir’de yapılacak. Büyük final ise 22 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. 

Türkiye'nin en uzun süreli gençlik organizasyonu olan ve “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip “Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması” 20. yılını, Türkiye’nin en popüler müzik platformlarından fizy ile kutluyor. 

20. yılında, fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, “fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması" için 81 ildeki yaklaşık 8.000 liseye "Yarışmaya katıl" çağrısı yapıldı ve ülkemizin tüm liselerine açık olan yarışmanın heyecanı, şimdiden gençleri sardı. Okullarında kurdukları orkestralarla çalışmalara başlayan yetenekli müzisyen gençlerin hedefi, yarışmada liselerini en iyi şekilde temsil etmek ve bu senenin büyük ödüllerini kazanmak. Yarışmada, dereceye giren liseli ekipleri, cazip para ödüllerinin yanı sıra, sürpriz ödüller de bekliyor.

BÜYÜK FİNAL 22 NİSAN'DA 

Elemeleri, 24-25 Mart tarihlerinde İstanbul, 31 Mart’ta Ankara ve 7 Nisan’da İzmir’de yapılacak, fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması’nın büyük finali ise, 22 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl, yaklaşık 500 lisenin yarışmaya katıldığı ve 5.000’e yakın öğrencinin genç sanatçılar olarak sahne aldığı yarışmada, Samsun’u “Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi ve Atakum Anadolu Lisesi ” temsil etmişti. Samsun’da, şimdiden illerini hangi liselerin temsil edeceğinin, heyecanı ve merakı yaşanmaya başladı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, bu yıl 20.’si düzenlenen Liselerarası Müzik yarışmasını fizy ile yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Başvuruların devam ettiği yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye http://fizy.com/lmy adresinden ulaşmak mümkün.

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