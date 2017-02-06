Liseli Edanur, Teleskop Hayaline Kavuştu

Çorum'un Osmancık ilçesinde lise öğrencisi olan Edanur Şirin'in teleskop hayali gerçeğe dönüştü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde lise öğrencisi olan Edanur Şirin'in teleskop hayali gerçeğe dönüştü.

Bu talebe duyarsız kalmayan Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, belediye tarafından alınan teleskobu 15 Temmuz Şehitleri Lisesi'ne teslim etti. Gök bilimine karşı ilgisi olan 11. sınıf öğrencisi Edanur Şirin, ailesine gök bilim araştırmalarını sevdiğini ve araştırma yapabilmek için bir teleskoba ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu düşüncesinin ailesi tarafından şaşkınlıkla ve gülümseme ile karşılandığını gören Edanur Şirin, yılmadan araştırmasına ve mücadelesine devam etti. Okulun başlaması ile hayallerini öğretmenine aktardı. Öğretmeninin, fikrini destekleyerek teşvik etmesi ve moral vermesi Edanur'u heyecanlandırarak bu yönde mücadelesinde yol kat etmesini sağladı. Öğretmeninin desteği ile okulda Bilim Kulübü kurarak bu yönde ilgisi olan arkadaşlarını etrafına topladı. Daha sonra ilçedeki sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, bakanlık, müftülük ve iş adamlarından destek isteyip, çeşitli firmalara e-mail gönderen lise öğrencisi Edanur Şirin, teleskop isteğine aldığı olumsuz yanıtlara rağmen pes etmedi. Okulda öğretmeniyle de konuyu paylaşan Şirin, son olarak İlçe Kaymakamı Selçuk Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel'den randevu alarak kendilerinden destek istedi.

Edanur'un talebine sıcak bakan Kaymakam Selçuk Aslan, konuyu Belediye Başkanı Hamza Karataş ile paylaştı. Başkan Karataş'tan da olumlu cevap alınmasının ardından satın alınan teleskop bugün 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Bilim Kulübü öğrencilerine teslim edildi.

"İlk kez böyle bir taleple karşılaştım"

Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, geçtiğimiz günlerde kaymakamlığı ziyaret eden Edanur'un kendisinden teleskop istediğini belirterek, "Bugüne kadar öğrencilerimizin sıradan isteklerine alışkınız. Genellikle öğrencilerimiz bize gezi, spor malzemesi yardımı gibi çeşitli isteklerle gelirler, bunlar alışılagelmiş isteklerdir. Öğrencimiz benden teleskop talebinde bulundu. Bu istek, kendisi kadar beni de heyecanlandırdı. 15 yıllık görev sürem boyunca ilk kez böyle bir taleple karşılaştım. O gün itibariyle bunu gerçekleştirme noktasında bir çabaya girdik. Bu çabamız hemen karşılık buldu. Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz sponsor arayışı içindeyken, duyar duymaz, böyle bir şeye katkı sağlamak istediğini, teleskobu kendilerinin tedarik etmek istediklerini bize bildirdiler. Edanur kızımız bizi harekete geçirmişti, bugün belediye başkanımızla birlikte okulumuzun Bilim Kulübüne teleskoplarını teslim ediyoruz" dedi.

Bilimin merakla geliştiğini, inşallah bu merakın Osmancık'ta astronotların ve farklı dallarda bilim adamlarının yetişmesinin ilk adımı olmasını temenni eden Aslan, "Belediye başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Edanur kızımıza daha çok teşekkür ediyorum, arkadaşlarıyla beraber okullarında bir bilim kulübü oluşturdular. İnsanların, bu teleskoplarıyla beraber daha çok meraklarını celp edip, kendi yürüdükleri bu yolda daha farklı kardeşlerinin de bu yolda yürümesine imkan sunarlar" ifadelerini kullandı.

"Bilim adına yapılacak her çalışmanın yanındayız"

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş da, teknolojiye, bilime merakı olan gençleri destekleme konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını söyledi.

Ülke ve Osmancık için bilim adına ne yapılacaksa Osmancık Belediyesi olarak katkı sunmaya hazır olduklarını anlatan Başkan Karataş, "Ben bu kardeşimizi tebrik ediyorum. Biraz önce de Kaymakam Bey'in ifade ettiği gibi bazı öğrenciler sıradan isteklerle gelirken, Edanur kardeşimiz sıradan değil, farklı bir talepte bulunması gerçekten bizim de dikkatimizi ve ilgimizi çekti. Biz de bu kardeşimizin talebini memnuniyetle karşıladık. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah hem şehrimize, hem ülkemize, hem dünyaya yeni icatlar, yeni keşifler yapması konusunda başarılar diliyorum" diye konuştu.

"İnsanlar idealleri uğruna mücadele etmeli"

Teleskop hayaline kavuşan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Edanur Şirin (17) ise, insanların idealleri uğruna mücadele etmelerini isteyerek, "İdealleriniz uğruna mücadele edeceğiniz şeyler olsun. Hayallerinizin peşinden gidecek cesaretiniz olsun. Hayallerinize giden yolda inancınızın yüreğinizde hissettiğiniz an engeller yerle bir oluyor. Hayata sadece televizyon izlemek ve boş boşuna okula gidip gelmek için gelmiş olamayız. İdeallerimiz, amaçlarımız olmalı, mücadele edebileceğimiz şeyler olmalı. Mücadele sonucu okulumuza kazandırdığımız bu teleskobu sadece biz kullanmayacağız. Okulumuz öğrencileri öncelikli olacak ama bütün okullarımızdaki ilgi duyan öğrenci arkadaşlarımızın ve halkın da faydalanmasını sağlayacağız. Gözlem günleri düzenleme gibi bir hayalim var. Gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Benim sesimi duyup, bize bu teleskobun alınması için destek veren Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, bize teleskobu alan Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.