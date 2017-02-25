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Liseli Genç, Kız Meselesinden Bıçaklandı

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Liseli Genç, Kız Meselesinden Bıçaklandı
Samsun'da liseli bir genç, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Samsun'da liseli bir genç, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi ile İnce Sokak kesişiminde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi Sercan K.(18), arkadaşlarıyla birlikte bir kafede otururken telefonla konuşmak için dışarı çıktı. Sercan K., burada daha önceden kavga ettiği O.S.(19) ile karşılaştı. O.S. ve Sercan K. kavga etmeye başladı. Yaşanan kavgada cebinden bıçağı çıkartan O.S., Sercan K.'yi sol bacağından bıçakladı. O.S., 3 kız arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın ardından 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. Yaralıyı almaya gelen ambulans, Gazi Caddesi'nde araç trafiğine takıldı. Trafikteki araçlar kaldırıma çıkarak ambulansa yol verdi. Uzun uğraşlar sonucu olay yerine ulaşan ambulans, yaralı genci alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Sercan K.'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan O.S. ise Yunus ekipleri tarafından Kurtuluş Yolu civarında yakalandı. O.S. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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