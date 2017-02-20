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Liseli Gülay’dan 69 Gündür Haber Alınamıyor

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Liseli Gülay’dan 69 Gündür Haber Alınamıyor
Samsun'un Alaçam ilçesinde 69 gün önce, kaldığı öğrenci yurdundan ayrılan liseli Gülay Baş'tan haber alınamıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 69 gün önce, kaldığı öğrenci yurdundan ayrılan liseli Gülay Baş'tan haber alınamıyor.

Alaçam Kız Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan ve kaldığı yurttan arkadaşlarıyla birlikte çarşı izinine çıkan 18 yaşındaki Gülay Baş, 69 gündür kayıp. Kızının başına kötü bir şey gelmesinden endişelenen baba Cafer Baş, Alaçam Cumhuriyet Savcılığına başvurarak kızının bulunmasını istedi. Bastırdığı el ilanları ile kızını bulmaya çalışan Baba Cafer Baş, "Edindiğimiz bilgiye göre 69 gün önce cumartesi günü yurttan çıkarak Bafra'ya, oradan da Samsun'a gitti. Bunun dışında nerede olduğundan bir haber alamıyoruz. Telefonu da kapalı olduğu için kendisine ulaşamıyoruz. Kızımın başına kötü bir şeyler gelmesinden endişe ediyorum. Yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istiyorum. Kızımı görenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum" dedi.

Liseli Gülay’dan 69 Gündür Haber Alınamıyor

Liseli Gülay’dan 69 Gündür Haber Alınamıyor

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