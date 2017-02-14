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Liseli Müzisyenler Karşıyaka’da Yarışıyor

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Liseli Müzisyenler Karşıyaka’da Yarışıyor
Geleneksel hale getirilen Karşıyaka Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışması'nda finalistler belli oldu.

Geleneksel hale getirilen Karşıyaka Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışması'nda finalistler belli oldu. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan elemeleri geçen 10 okul, büyük finalde derece için yarışacak. İlk 3'e giren gruplara toplam 16 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Lise çağındaki gençleri kültür-sanat faaliyetlerine yönlendirmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanımak amacıyla bu yıl 3. kez düzenlenen Karşıyaka Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışması'na ilgi giderek büyüyor. Geçen yıl 44 okulun katıldığı yarışmaya bu kez 56 okul başvurdu. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan ve iki gün süren elemelerde, İzmir'in dört bir yanından gelen gruplar, en iyi performanslarını sergiledi. 10 okul finale kalmayı başardı.

Final heyecanı

Karşıyaka Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali, 1 Mart Çarşamba günü, saat 17.00'de, Bostanlı Suat Taşer Açık hava Tiyatrosu'nda halka açık olarak yapılacak. Müziğe sevdalı gençler; Teyfik Rodos, Evrim Özkaynak, Sabri Tuluğ Tırpan, Oğuz Kaplangı ve Esen Şeyda Özkulalı'dan oluşan jüri ile izleyiciler önünde sahneye çıkacak ve dereceye girebilmek için yarışacak. Birinci seçilecek grup 8 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü de 3 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

"Gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Belediyecilik sadece yol ve kaldırım yapmak değildir. İnsana dokunmayı ve yaşamın her alanına renk katan küçük dokunuşlarla da büyük mutluluklar oluşturmayı hedefliyoruz. Bu dünya bizim, bu dünya gençliğin. Daha güzel bir dünya, daha yaşanır mutlu ülkeler, gençlerin elinde kurulacak ve yükselecektir. Karşıyaka Belediyesi, bu uğurda sonuna kadar çalışacak, her zaman gençlerimizin yanında olacaktır. Karşıyaka Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışmamız, bu çabaların sanat alanındaki örneklerinden biridir. Tüm gençlerimizi kutluyorum" dedi.

Finale kalan okullar

Gaziemir Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi, Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, İzmir Büyükçiğli Özel Türk Anadolu ve Fen Lisesi, Bornova Özel Işıkkent Anadolu Lisesi, Çiğli Tuğba Özbek Anadolu Lisesi, Atakent Anadolu Lisesi, Cihat Kora Anadolu Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi ve İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi okulları finale kaldı.

Liseli Müzisyenler Karşıyaka’da Yarışıyor

Liseli Müzisyenler Karşıyaka’da Yarışıyor

Liseli Müzisyenler Karşıyaka’da Yarışıyor

Liseli Müzisyenler Karşıyaka’da Yarışıyor

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