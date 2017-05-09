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Liseli Öğrencilerin Trafik Kazası Canlandırması Gerçeğini Aratmadı

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Liseli Öğrencilerin Trafik Kazası Canlandırması Gerçeğini Aratmadı
Adana'nın Kozan ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında liseli öğrencilerin gerçekleştirdiği trafik kazası canlandırması, gerçeğini aratmadı.

Kozan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Trafik Haftası nedeniyle canlandırılan trafik kazası senaryosu gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği Kozan Anadolu Lisesi'nden üç erkek öğrenci kontrolsüz bir şekilde sağına ve soluna bakmadan yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir araç aniden geliyor ve gençlerden birine çarpıyor. Aracın çarptığı liseli öğrenci ise elindeki kırmızı boyalı poşeti patlatarak kanlar içinde kalmış gibi yapıyor. Bu sırada yaralanan öğrencinin ailesini canlandıran öğrenciler de feryat ediyor. Polis ekipleri de trafik kazası sonrası can güvenliği için uyulması gereken kuralları hem konuşmalı hem de uygulamalı bir şekilde canlandırırken, yaralanan öğrenci ise ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Kaza tatbikatını dikkatlice izleyen öğrenciler ve veliler ise adeta gerçek bir kaza izlemiş gibi kısa süreli heyecan yaşarken, kazanın sadece senaryo gereği olması ve kaza anında alınması gereken önlemlerin anlatılması, diğer öğrencileri ve kaza canlandırmasını izleyen vatandaşları rahatlattı.

Yine hafta nedeniyle öğrenciler ellerinde taşımış oldukları pankartlar ve dövizlerle sürücüleri ve yayaları trafik kurallarına uymaları için uyardılar.

Trafik Haftası etkinlikleri Millet Bahçesi Salonu'nda gerçekleşen bir dizi etkinlik ile devam etti.

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