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Liseli Şampiyonlar Mutluluklarını Başkan Demirtaş İle Paylaştı

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Liseli Şampiyonlar Mutluluklarını Başkan Demirtaş İle Paylaştı
Zonguldak'ta Liseler arası B kategorisi Basketbol Turnuvası'nda şampiyon olan lise öğrencileri Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti.

Zonguldak'ta Liseler arası B kategorisi Basketbol Turnuvası'nda şampiyon olan lise öğrencileri Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Zonguldak'ta düzenlenen Liseler arası B Kategorisi Basketbol turnuvasında şampiyon olan Gülüç İzmirlioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerini kabul etti. Şampiyon öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Demirtaş "Sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Gülüçümüzün adını başarı ile temsil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben sizlerin bir ağabeyi, başkanı olarak her zaman yanınızdayım, destekçinizim" dedi.

Öğrencilerde Başkan Demirtaş'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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