Liseliler İhtiyaç Sahipleri İçin Kışlık Kıyafet Topladı

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için kışlık kıyafet topladı.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için kışlık kıyafet topladı.

'Kış gelmeden kışlıklar MZFL'den "sloganlı çalışmaya öğretmenlerde destek verdi. Toplanan kıyafetler ilde yardım faaliyetleri gösteren Hayatcan Derneği'ne teslim edildi.

Okul Müdürü Ahmet Eren, "Öğrencilerimizin ders odaklı akademik başarılarını artırma çalışmalarının yanında sosyal sorumluluk projeleriyle bilinçlerini artırmak amacıyla bir dizi etkinlikler yapmaktayız" dedi.

Öğrencilerden Elif Sıla Doğanay da, "İhtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardımcı olmak için çalıştık" diye konuştu.