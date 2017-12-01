  • BIST 103.984
  • Altın 160,621
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 10 °C

Liseliler İhtiyaç Sahipleri İçin Kışlık Kıyafet Topladı

» »
Liseliler İhtiyaç Sahipleri İçin Kışlık Kıyafet Topladı
Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için kışlık kıyafet topladı.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için kışlık kıyafet topladı.

'Kış gelmeden kışlıklar MZFL'den "sloganlı çalışmaya öğretmenlerde destek verdi. Toplanan kıyafetler ilde yardım faaliyetleri gösteren Hayatcan Derneği'ne teslim edildi.

Okul Müdürü Ahmet Eren, "Öğrencilerimizin ders odaklı akademik başarılarını artırma çalışmalarının yanında sosyal sorumluluk projeleriyle bilinçlerini artırmak amacıyla bir dizi etkinlikler yapmaktayız" dedi.

Öğrencilerden Elif Sıla Doğanay da, "İhtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardımcı olmak için çalıştık" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Müdürlüğü ’Öğrencilerin Yemek Çilesi Pes Dedirtti’ Haberini Yalanladı30 Kasım 2017 Perşembe 16:28
  • Bu Kütüphane Öğrencilerin Ayağına Gidiyor30 Kasım 2017 Perşembe 16:08
  • Salihli Tso Kadınlar Birliği’nden ’Etkili Anne-baba Tutumları’ Konferansı30 Kasım 2017 Perşembe 15:38
  • Yök Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:30 Kasım 2017 Perşembe 15:23
  • Gaün’de Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan Konulu Konferans30 Kasım 2017 Perşembe 15:08
  • Siverek’te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Mont Ve Ayakkabı Yardımı Yapıldı30 Kasım 2017 Perşembe 14:58
  • İtfaiye Personeline Yüksekte Çalışma Eğitimi30 Kasım 2017 Perşembe 14:24
  • Tolga Yıldız, "Eğitimde Başarı İçin Klişelerden Uzak Durmalıyız"30 Kasım 2017 Perşembe 14:13
  • Kaymakam Sırmalı “Okuyan, Düşünen, Yorumlayan, Eleştiren Ve Okumayı Bir Yaşam Biçimi Haline Getiren Bireyler Olarak Yetişmeliyiz”30 Kasım 2017 Perşembe 13:58
  • Yüksekovalı Öğrenciler İstanbul’a Gitti30 Kasım 2017 Perşembe 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti