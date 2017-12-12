Liselilerden Kudüs’e Destek Etkinliği

Samsun'da Namık Kemal Anadolu Lisesinde 150 öğrenci okul bahçesinde "Kudüs" yazarak kutsal şehre destek verdi.

Samsun'da Namık Kemal Anadolu Lisesinde 150 öğrenci okul bahçesinde "Kudüs" yazarak kutsal şehre destek verdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri Kudüs'e destek olmak için okullarının bahçesinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte el ele tutuşan 150 öğrenci Kudüs yazdı. Öğrenciler karton levhalarla da "Kudüs İslam'ındır" yazısı taşıdı. Öğrenciler etkinliğin sonunda Namık Kemal'in "Vatan yahut silistre" tiyatrosuna atıfta bulunarak hep bir ağızdan "Vatan yahut Kudüs" diye haykırarak etkinliği tamamladı.