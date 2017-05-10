Liselilerden Üniversiteye Teknik Gezi

Çankırı Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri, Çankırı Karatekin Üniversitesine teknik gezi düzenledi.

Çankırı Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri, Çankırı Karatekin Üniversitesine teknik gezi düzenledi.

Öğrenciler ilk olarak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde bulunan fakülte binaları, sosyal tesisler, derslikler ve üniversitedeki imkânlar hakkında yetkililerden bilgi alarak, düşüncelerini ifade ettiler.

Daha sonra Merkezi Laboratuvar binasında yapılan çalışmaları ve teçhizatları inceleyen öğrenciler, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi öğretim üyeleri tarafından üniversite bünyesinde yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgilendirildiler.

Merkezi Laboratuvar Binasındaki incelemelerinden sonra öğrenciler, öğretim üyeleri ile de kendi yaptıkları ve yapmak istedikleri çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulundular.