Lisinia, Tayvan 2018 Expo’da Türkiye’yi Temsil Edecek

Burdur Lisinia Bahçesi, Tayvan 2018 EXPO'da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Burdur Lisinia Bahçesi, Tayvan 2018 EXPO'da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

2016 Antalya EXPO'da, üçüncülük ödülü ve sürdürülebilirlik özel ödülü alan Lisinia Bahçesi projesi, dış mekan kategorisinde 158 bahçe arasından yarışmayı kazanarak, Tayvan 2018 EXPO'da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Burdur Lisinia Bahçesi projesinin tanıtım toplantısı Vali Şerif Yılmaz başkanlığında, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, Lisinia Projesini hayata geçiren Veteriner Hekim Öztürk Sarıca'nın katılımıyla yapıldı.

Türkiye'den yalnızca Burdur katılıyor

Tayvan EXPO'ya Türkiye'den yalnızca Burdur Lisinia bahçesinin katıldığını aktaran Vali Şerif Yılmaz, "2018 yılında Tayvan'da gerçekleşecek olan 2018 EXPO'ya Türkiye adına ülkemiz adına Lisinia Garden Projesi katılacak. Bu proje 2018 Kasım ayında başlayıp Nisan 2019'a kadar devam edecek olan ve daha öncesi de 2005'de yine aynı ülkede yapılmış ve 10 milyon kişinin ziyaret ettiği bir EXPO. 2018 Expo içinde 10 milyonunun çok üzerinde ziyaretçi beklenen bir organizasyon" dedi.

"158 proje içerisinden yapılan yarışta 10 proje kabul edildi"

Tayvan EXPO'ya ilk olarak davet edildiklerini fakat daha sonra müracaatlarda yoğunluk yaşanması sebebiyle yarışmaya katıldıklarını dile getiren Vali Yılmaz, "Sınırlı sayıda ülke ve projenin katılım sağladığı Tayvan 2018 EXPO'ya Burdur Lisinia Garden projesiyle aşağı yukarı bir yıl önce müracaat etmiştik. Bir yıllık geçen süre içerisinde yapılan uğraşlarla beraber çok şükür neticelendi ilk önce davetli olarak çağrıldık ancak, daha sonra müracaatın fazla olmasından dolayı yarışmaya dahil olduk. 158 proje içerisinden yapılan yarışta 10 proje kabul edildi. Neticede 20 adet dış mekan projesi 2018 EXPO'da yerini almış olacak. Sadece Lisinia değil Burdur Lisinia Bahçesi adıyla bu EXPO'ya katılıyoruz ve ayrıca Bayrağımızın da temsil edileceği bu proje orada kabul edildi. Türkiye'de 2016 Antalya EXPO düzenlendi. Antalya EXPO'ya da değişik illerimiz ve ülkeler katıldı. Yaklaşık 8 milyona yakın ziyaretçi EXPO'yu gezdi. Hala daha bazı ülkelerin bahçeleri dursa da fiili olarak EXPO'lar her yıl başka ülkede yapılıyor netice itibariyle. Burdur olarak biz Antalya EXPO'ya Lisinia olarak katılım sağlamıştık. Aynı temayı, projeyi, yine aynı şekilde beraber Tayvan 2018 EXPO'da gerçekleştireceğiz."

Dünyaya açılan pencere

EXPO'ların dünyaya açılan pencereler olduğunu belirten AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise, "EXPO'ların çok önemli olduğunu biliyoruz. En yakın Antalya'daki 2016 EXPO'sunun çalışmalarını mecliste de çok yakın takip ettik. 4-5 yıl öncesinden ülkenin meclislerinde veya bütçelerinde büyük bir kalem olarak görüşmeleri yapılır ve hazırlanır. Çünkü dünyaya açılan bir penceresi konumundadır EXPO'lar. Dolayısıyla ben buradan Tayvan'da yapılacak EXPO'da Burdur'umuzun Lisinia'nın yer alıyor olmasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.