LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR

Kırmızı-Beyazlı ekip Tekkeköy'de yapımı devam eden Yeni 19 Mayıs Stadı, loca satışlarından ciddi anlamda maddi kaynak sağlamayı hedefliyor. Yönetim loca satışları için çalışmalara başlıyor

Kulübün ekonomik anlamda rahatlaması için çalışmalarını sürdüren Samsunspor yönetimi iki yeni projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çalışkmalarla ilgili olarak bilgiler veren Samsunspor Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, iki proje olduğuna dikkat çekerek “Bunlardan birisi Atakum Belediyesi’nin organize ettiği forma satışı çalışması. Bunun lansmanı 11 Şubat’ta yapılacak. Basınla paylaşılıp detayları kamuoyuna anlatılacak. Bir diğeri ise yeni stadın loca satışları. Yeni stat ta 54 loca bulunuyor. Bunların satışı ile ilgili de çalışmalarımız olacak” diye konuştu.