Loda Mobilya, Avrupa’ya çevirdiği rotasıyla büyümeye devam ediyor…

Modern mobilyanın en önemli temsilcilerinden Loda, uluslararası arenadaki başarısına bir yenisini daha ekliyor.

Benimsediği tasarım anlayışıyla özgün bir dizayn dili geliştiren Loda Mobilya, Bulgaristan’ın en önemli ticaret merkezi Plovdiv’e açtığı mağazasıyla kalitesini ve stilini Avrupa’ya taşıyor.

Özgün ve özgür bir dekorasyon stilini kendine rehber edinen Loda Mobilya, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da varlığını gösteriyor. Bu anlamda global bir oyuncu olmayı hedefleyen ve mağaza zincirine eklediği yeni halkalarla her geçen gün büyümesini sürdüren Loda, Bulgaristan’ın en önemli markalarından VNG ile iş birliği yaparak hedefine bir adım daha yaklaştı. Yurt içi ve yurt dışında toplam 10 mağazası bulunan Loda, Bulgaristan’ın en büyük showroomuna sahip Plovdiv’in merkezinde açtığı mağazasıyla bu sayıyı 11’e yükseltiyor.

Avrupa’da konsept mobilyanın yeni adresi, Loda Mobilya

Yenilikçi ve minimalist bir yaklaşımla çağdaş mobilya anlayışına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Loda Mobilya, alanında farklılaşmayı başarıyor. Bu yaklaşım doğrultusunda oluşturduğu konsept mağazalarıyla sektöre yön veren Loda, Plovdiv’e açtığı konsept mağazasıyla Avrupa’da kendi dekorasyon normlarını yaratıyor.Sofistike ve çizgi üstü anlayışıyla harmanlanan yeni mağaza, Bulgaristan’da rafine zevklerin buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Bulgaristan’ın en prestijli ismi VNG ile işbirliği…

Satış ve kurulum ağıyla Avrupa’nın en güçlü markaları arasında gösterilen VNG, benimsediği hizmet politikalarıyla sektörün domino taşlarından biri. Bu anlamda önemli bir iş birliğine imza atan Loda Mobilya, yüksek gusto ve ileri vizyonunu VNG’nin uzman ekibi ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle buluşturuyor. Bulgaristan’ın en prestijli ismi VNG işbirliğinde açılan yeni mağaza ile ilgili değerlendirmede bulanan Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, Avrupa pazarına yaptıkları yatırımlarla uzun zamandır hedefledikleri noktaya ulaştıklarını ifade etti.

Sözlerine şu şekilde devam eden Karaçak: “Denenmemişi denemek felsefesiyle yola çıkan ve hayat verdiği tasarımlarla bu felsefeninin izini süren Loda Mobilya, yaptığı işlerle her zaman farkını ortaya koymuştur. Biz Loda olarak her zaman sınırların dışına çıkabilmeyi hedefledik. Avrupa pazarında yaptığımız mağaza ataklarıyla bunu başardığımızı düşünüyorum. Üstelik bölgenin en büyük markalarından VNG ile bunu yapıyor olmak da ayrı bir gurur kaynağı. Loda Mobilya ve VNG güçlü bir sinerji yakaladı. Bu sinerjinin yaptığımız işe yansıyacağını düşünüyorum. Plovdiv’de açtığımız mağazadan söz etmek gerekirse, Loda’nın konsept mağaza anlayışıyla hayat bulduğunu ve tasarım çizgisiyle şimdiden ilgi odağı olacağını söyleyebilirim. Mağazamızda yatak odalarından yemek odalarına TV ünitelerinden, koltuk gruplarına ve mobilya aksesuarlarına kadarçok geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Biz Loda Mobilya olarak tüm ürün gruplarımızla mutlu yaşam alanları oluşturmak ilkesiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Daha iyisi için ilerlemeye devam”

Mobilya sektöründe başarının çıtasını her zaman daha yükseğe taşıyan Loda Mobilya, Bulgaristan’ın yanı sıra Litvanya ve Dubai’de de büyüyen ailesine iki yeni üye ekledi. İç pazarda olduğu kadar Ortadoğu ve Avrupa’da yükselen bir değere dönüşen Loda Mobilya, global bir marka olarak devler ligine yükselişini sürdürüyor.