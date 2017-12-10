Lodos Deniz Ulaşımını Aksattı

Bursa'da lodos deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller...

Bursa'da lodos deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor. Yetkililer yola çıkmadan önce uyarılara dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. İDO'da 07:00 Yenikapı - Bandirma Hızlı Feribot, 07:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, 09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 09:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi. BUDO'da ise 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.