İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, hava trafiğini olumsuz etkiledi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin yönü sık sık değiştirilirken, piste inmekte zorlanan uçakların beşik gibi sallandığı görüldü.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos hava trafiğini olumsuz etkiledi. Dün gece saat 21.00 ile 24.00 saatleri arasında etkili olan lodos nedeniyle seferler aksadı. Aksayan seferler bu güne yansıyınca uçaklarda 15 dakika ile bir saat arası gecikmeler yaşandı. Etkisi devam eden lodos ve yağış nedeniyle iniş kalkış yapılan pistlerin yönü sık sık değiştirildi. Pistlerin sık sık değiştirilmesi uçakların havada tur atmasına neden oldu.

Bazı seferler iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan yapacağı Kars ve Yüksekova, Saraybosna seferleri karşı meydandaki hava koşulları ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle iptal edildi. Gecikmeler nedeniyle aktarmalı uçuşlarını kaçıran bazı yolcular ise havayolu şirketleri tarafından otellere gönderildi.