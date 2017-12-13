Lojistik Merkeze Birçok Firmadan Talep

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Lojistik Merkezi Samsunumuza çağ atlatacak bir proje" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Lojistik Merkezi Samsunumuza çağ atlatacak bir proje" dedi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Yeşilyurt ailesine Samsun Lojistik Merkezini tanıttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden ve yılbaşından sonra açılması planlanan Samsun Lojistik Merkezi için Türkiye genelinde birçok firma talip oldu.

80 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 700 bin metre kare alana yerleşen Türkiye'nin en büyük lojistik merkezleri arasında yer alan Samsun Lojistik Merkezine firmalar tarafından yoğun bir talep olduğu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun'un ekonomik anlamda kalkınmasını sağlayacak büyük bir projeye imza attık. Allah nasip ederse yılbaşından itibaren de hizmete açmayı düşünüyoruz. Lojistik Merkezi Samsunumuza çağ atlatacak bir proje. Samsun tarihine geçecek önemli bir proje. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında yatırımın karşılığını almayı planlıyoruz. Sadece Samsun için değil, tüm Türkiye için bir geçiş noktası olacak olan Samsun Lojistik Merkezi bu özelliği sayesinde Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinden firmaları kentimize çekecek. Samsunumuz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Lojistik Merkezinde yapılan incelemelere Yeşilyurt ailesinden Cemal Yeşilyurt, Mustafa Yeşilyurt ve Hikmet Yeşilyurt katıldı.