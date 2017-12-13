  • BIST 108.201
  • Altın 153,940
  • Dolar 3,8470
  • Euro 4,5219
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Lojistik Merkeze Birçok Firmadan Talep

» »
Lojistik Merkeze Birçok Firmadan Talep
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Lojistik Merkezi Samsunumuza çağ atlatacak bir proje" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Lojistik Merkezi Samsunumuza çağ atlatacak bir proje" dedi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Yeşilyurt ailesine Samsun Lojistik Merkezini tanıttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden ve yılbaşından sonra açılması planlanan Samsun Lojistik Merkezi için Türkiye genelinde birçok firma talip oldu.

80 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 700 bin metre kare alana yerleşen Türkiye'nin en büyük lojistik merkezleri arasında yer alan Samsun Lojistik Merkezine firmalar tarafından yoğun bir talep olduğu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun'un ekonomik anlamda kalkınmasını sağlayacak büyük bir projeye imza attık. Allah nasip ederse yılbaşından itibaren de hizmete açmayı düşünüyoruz. Lojistik Merkezi Samsunumuza çağ atlatacak bir proje. Samsun tarihine geçecek önemli bir proje. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında yatırımın karşılığını almayı planlıyoruz. Sadece Samsun için değil, tüm Türkiye için bir geçiş noktası olacak olan Samsun Lojistik Merkezi bu özelliği sayesinde Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinden firmaları kentimize çekecek. Samsunumuz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Lojistik Merkezinde yapılan incelemelere Yeşilyurt ailesinden Cemal Yeşilyurt, Mustafa Yeşilyurt ve Hikmet Yeşilyurt katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atso Tarım Kümesi Antalya Firmalarını Yeni Pazarlarla Buluşturdu13 Aralık 2017 Çarşamba 15:18
  • Maski’den Yağmursuyu Hattına 45 Milyon Tl Yatırım13 Aralık 2017 Çarşamba 15:13
  • Müsiad’dan Tkdk’ya Ziyaret13 Aralık 2017 Çarşamba 15:03
  • Hpe Aruba, Gartner’ın Magic Quadrant’ında Lider Olarak Gösterildi13 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • Putin’den Maaşlara Yüzde 4 Zam13 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • Vali Demirtaş: "Adana’nın Stratejik Gücüne Ab Hibe Destekleri Katkı Sağlayacak"13 Aralık 2017 Çarşamba 14:33
  • Çukurovalı Çiftçi Sebze-meyve Kalıntı Analiz Laboratuarı İstiyor13 Aralık 2017 Çarşamba 14:24
  • İto Üyelerine Uygun Şartlarda Kredi İmkanı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:24
  • Marka 2017 İstanbul’da Start Aldı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:18
  • Burhaniye Stevia Üretim Merkezi Oldu13 Aralık 2017 Çarşamba 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti