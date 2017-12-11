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Lokantanın Maskotu Olan Kedi, Tavuklar İçin Nöbet Tutuyor

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Lokantanın Maskotu Olan Kedi, Tavuklar İçin Nöbet Tutuyor
Batman'da bir lokantanın maskotu haline gelen kedi, sabah saatlerinde iş yerinin kapısına bırakılan tavuklar için nöbet tutuyor.

Batman'da bir lokantanın maskotu haline gelen kedi, sabah saatlerinde iş yerinin kapısına bırakılan tavuklar için nöbet tutuyor. Lokantanın maskotu olan kedi, başta müşteriler olmak üzere, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Batman'da her sabah Selman Güler adlı esnafın lokantasına gelen kedi, iş yerinin kapısına bırakılan tavuklar için nöbet tutuyor. Lokantanın maskotu haline gelen kedi, hem müşterilerin hem de çevredekilerin ilgi odağı haline geldi. Esnaf Güler, bir yıldır kedinin her sabah erkenden iş yerinin önüne bırakılan tavukların nöbetini tuttuğunu belirterek, "Kedi her gün bizden önce iş yerine geliyor. Kapının önünde et, tavuk olduğunda kesinlikle dokunmuyor. Aç da olsa kesinlikle dokunmuyor ve başka kedileri de uzaklaştırıyor. Biz de ona günde 4 öğün yemek veriyoruz" dedi.

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