  • BIST 104.539
  • Altın 163,652
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Londra’da Metro İstasyonunda Silah Sesleri

» »
Londra’da Metro İstasyonunda Silah Sesleri
İngiltere'nin başkenti Londra'da Oxford Circus Metro İstasyonu'nda hareketli dakikalar yaşandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Oxford Circus Metro İstasyonu'nda hareketli dakikalar yaşandı. İstasyonda bulunan kişiler, silah seslerinin duyulmasının ardından tahliye edilmeye başlandı. Olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Oxford Circus Metro İstasyonu'nda bulunan kişiler, silah seslerinin duyulmasının ardından tahliye edilmeye başlandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "16:38'de Oxford Circus Metro İstasyonu'nda ateş edildiğine dair ihbar aldık. Ekiplerimiz olayın terörle bağlantısı üzerinde duruyor" denildi.

Yetkililer olayda can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmadı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baz İstasyonundan Klima Çaldılar24 Kasım 2017 Cuma 19:58
  • Londra’da Metro İstasyonunda Silah Sesleri24 Kasım 2017 Cuma 19:53
  • Bingöl’de Şüpheli Kutunun Son Anda Sahibi Geldi24 Kasım 2017 Cuma 19:28
  • Fetö’den 8 Yıl Ceza Alınca İtirafçı Olmak İstedi Ancak Geç Kaldı24 Kasım 2017 Cuma 19:28
  • Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov Suikastında Sürpriz Gelişme24 Kasım 2017 Cuma 19:23
  • Londra Metrosunda Bir İstasyon Tahliye Ediliyor24 Kasım 2017 Cuma 19:08
  • Ak Partilileri Taşıyan Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 18:48
  • Ateşe Tiner Dökünce Hastanelik Oldular24 Kasım 2017 Cuma 18:38
  • Silvan’da Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı24 Kasım 2017 Cuma 18:28
  • Bylock’çu Avukat Tutuklandı24 Kasım 2017 Cuma 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti