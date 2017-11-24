Londra’da Metro İstasyonunda Silah Sesleri

İngiltere'nin başkenti Londra'da Oxford Circus Metro İstasyonu'nda hareketli dakikalar yaşandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Oxford Circus Metro İstasyonu'nda hareketli dakikalar yaşandı. İstasyonda bulunan kişiler, silah seslerinin duyulmasının ardından tahliye edilmeye başlandı. Olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Oxford Circus Metro İstasyonu'nda bulunan kişiler, silah seslerinin duyulmasının ardından tahliye edilmeye başlandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "16:38'de Oxford Circus Metro İstasyonu'nda ateş edildiğine dair ihbar aldık. Ekiplerimiz olayın terörle bağlantısı üzerinde duruyor" denildi.

Yetkililer olayda can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmadı.