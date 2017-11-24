Londra’da Metro Seferleri Normale Döndü

Londra polisi, yapılan ihbarlar sonucu Oxford Circus metro istasyonun boşaltılmasının ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Londra polisi, yapılan ihbarlar sonucu Oxford Circus metro istasyonun boşaltılmasının ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Oxford Circus metro istasyonunda silah seslerinin duyulduğu ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedekileri tahliye etti. Yapılan incelemelerin ardından metro seferleri normale döndü.

Londra polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Silahla ateş açıldığına dair herhangi bir bulguya ya da bir şüphelinin izine rastlamadık. Ölü ya da yaralı yok" denildi.