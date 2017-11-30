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Londra’da Mevlit Kandili İhya Edildi

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Londra’da Mevlit Kandili İhya Edildi
Mevlid Kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'da da kutlandı.

Londra'da Mevlit Kandili ihya edildi.

Mevlid Kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'da da kutlandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili için gurbette yaşayan Müslümanlar camilere akın etti. Londra Azizi'ye Cami'sine gelerek namaz kılan vatandaşlar hep birlikte İslam alemi için dua etti. Londra'da yaşayan gurbetçiler kandilin İslam coğrafyasında barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

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