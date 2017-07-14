Londra’da Pkk’lılar Yol Kesti

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yandaşları, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen programa katılmak isteyen Türk vatandaşının aracının önünü kesti. Olay sonrasında Türk vatandaşı ve PKK yandaşları arasında arbede yaşandı.
Terör örgütü PKK yandaşları, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe katılmak isteyen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği üyesi bir Türk vatandaşının aracının önünü kesmeye çalışınca arbede yaşandı. Yetkililer, olay sonrası 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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