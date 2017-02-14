Londra’da Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Açıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin açılışını yaptı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin açılışını yaptı.

İngiltere'nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi bugün Kraliçe II. Elizabeth'in katıldığı törenle açıldı. Törene Edinburg Dükü prens Philip ve Maliye Bakanı Philip Hammond, bakanlar Amber Rudd, Michael Fallon ve Ben Gummer da katıldı. Açılışta konuşan Hammond, siber saldırıların arttığını ifade ederek, merkezin güvenliğin arttırılması için sanayi sektörü ile işbirliği içinde olacağını kaydetti. İş dünyasına seslenen Hammond, "10 şirketin 9'unda siber ihlallere yönelik plan yönetimi dahi bulunmuyor" dedi.

Merkeze 1.9 milyar Sterlin yatırım yapıldığı ifade edilirken, İngiltere'nin Ekim ayından bu yana 180'den fazla ciddi siber saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.