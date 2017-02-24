L'Oréal, 2016 yılı sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2016 yılını 25.84 milyar euro satış ile kapattı.

L'Oréal, 2016 yılı sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2016 yılını 25.84 milyar euro satış ile kapattı.

L'Oréal Grup Ceo'su Jean-Paul Agon'nun başkanlığını yaptığı L'Oréal yönetim kurulu 2016 yılı sonuçlarını açıkladı. L'Oréal 2016'yı 25.84 milyar euro satış ile kapattı. L'Oréal'in tüm dünyadaki başarılı sonuçlarına ve büyümesine katkı sağlayan ülkelerden biri de L'Oréal Türkiye oldu. L'Oréal Türkiye, gerçekleştirdiği yatırımlar ve pazara sunduğu yeniliklerle kozmetik pazarının çok üzerinde bir büyüme sağladı. 2017 yılında da hedef kozmetik pazarının genel büyüme oranının üzerinde olmak, satışlarda ve net karda büyüme sağlamak.

"Satışlarda kayda değer bir artış oranını ve güçlü bir karlılığı yakaladık"

L'Oréal yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Jean-Paul Agon, "L'Oréal başarılı bir yılı daha geride bıraktı. Satışlarda kayda değer bir artış oranını ve güçlü bir karlılığı yakalayan grup güzellik endüstrisindeki dünya liderliği pozisyonunu daha da güçlendirmiş oldu. Grup tüm bölümlerinde satış büyümesini yakaladı. Ancak özellikle L'Oréal lüks bölümü grubun pozisyonunu güçlendirmesine en çok katkısı olan bölüm oldu. Dermo kozmetik ürün grubunu içeren aktif kozmetik bölümü de yılı çok iyi bir performansla kapattı ve tüm dünyada pazar payı kazandı. Tüketici ürünleri bölümü ise yaptığı başarılı stratejik tercihler sonucunda satışlarda gözle görülür bir artış yakaladı ve pazarın üzerinde büyüdü. Başarının coğrafi dağılımına bakıldığında ise L'Oréal Kuzey Amerika'da yüksek bir satış artışı yakaladı ve lider pozisyonunu daha da artırdı. Grup Avrupa'da da liderliğini devam ettirdi ve pazarın üzerinde büyüdü. Diğer taraftan gelişmekte olan pazarlarda sağlam bir büyüme rakamı elde edildi.

Grup operasyon karı ve net nakit akışı rakamlarında da yeni bir rekor yakaladı ve iş modelinin direnci yüksek bir performans sağladığını kanıtlamış oldu. 2016 aynı zamanda L'Oréal'in dijital dünyadaki liderliğini de güçlendirdiği sene oldu. E-parekende satışları yüzde 33 oranında arttı. Aynı zamanda markaların da dijital olarak daha dinamik olduğu bir sene oldu. Markalar tüketicilerle olan kişisel etkileşimlerini daha da güçlü hale getirerek artırdılar. Marka satın alımları açısından da önemli bir yıldı. IT Cosmetics ve CeraVe gibi stratejik marka satın alımları grubun benzersiz marka portföyünü daha da güçlendirdi. Sonuç olarak L'Oréal yeni güzellik pazarında net hedef ve stratejileri, konusunda uzman insan kaynağı, güçlü marka portföyü, araştırma ve geliştirme yatırımları, dijital yatırımları, benzersiz, esnek ve becerikli organizasyon yapısı ve güçlü girişimci kültürüyle liderliğini sağlamlaştırdı. Belirsiz ve değişken ekonomik şarlar içinde L'Oréal 2017 yılında da güzellik pazarının üzerinde bir büyümeyi satış ve karlılıktaki artışla sağlayacağının güvencesini veriyor" dedi.

Rumpler: "Türkiye büyümeye devam ediyor"

L'Oréal Türkiye Genel Müdürü Claude Rumpler ise şunları söyledi: "Türkiye hem bulunduğu Doğu Avrupa bölgesinin hem de global olarak tüm şirketin büyümesinde önemli rol oynayan stratejik bir ülke. Aynı zamanda Türkiye benzersiz bir ekosisteme sahip bir ülke çünkü genç, dijital ve perakendede çeşitli ve çok dinamik. Hızla gelişen orta gelir grubu, artan kozmetik ürün kullanım oranları, kozmetiğe duyulan ilgi ve harcamalardaki artış, genç nüfus, ülkenin dijitalleşme hızı, artan yatırımlar ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye'nin gelecek için de fırsatlar sunan, stratejik bir ülke olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. 2017 için önceliklerimiz ürün ve servisteki inovasyonları Türkiye'ye getirmek, dijital değişimi hızlandırmak. Bu hedefleri başarırken de sürdürülebilirlik programımıza olan inancımızı devam ettirmek ve kurumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek en büyük tutkumuz".