Lösemi hastası Çınar'a uygun donör aranıyor

Fatsa'da yaşayan lösemi hastası 5 yaşındaki Çınar Yılmaz'a uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyada emniyet mensupları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş donör olarak kan verdi

Ordu’nun Fatsa İlçesi'nde yaşayan Gürkan ve Ayşin Yılmaz çiftinin lösemi hastası oğlu Çınar için uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyaya destek büyüyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Çınar Yılmaz'a uygun ilik bulunması için Fatsa'da ve bölgede ilçelerde yaşayan yakınları sosyal medya üzerinde 'Çağrıma kulak ver' başlığında başlatılan kampanya destekler devam ediyor.

15 Temmuz Özgürlük Meydanı'na gelen Kızılay yetkilileri yardımsever vatandaşların kan bağışını ve donörünü aldı. Samsun ve Ordu’da da Çınar için kan bağış kampanyaları başlatılırken, 3 tüp kan veren duyarlı vatandaşlar Çınar gibi ilik bekleyen binlerce çocuğa ayrıca ümit oluyor. Lösemi hastası Çınar'ın ailesi de bağışçılara teşekkür etti.