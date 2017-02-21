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Lösemili Çocuklar Doğum Günü Partisinde Doyasıya Eğlendi

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Lösemili Çocuklar Doğum Günü Partisinde Doyasıya Eğlendi
Talasemi ve Lösemililer Derneği, lösemi hastası olan üç çocuk için doğum günü partisi düzenledi.

Talasemi ve Lösemililer Derneği, lösemi hastası olan üç çocuk için doğum günü partisi düzenledi.

Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen doğum günü partisinde, Şaziye Sağlam, Tuba Aktaş ve Bahar Başdemir'in yeni yaşları kutlandı. Partiye çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, "Bugün, hayatlarında çok sıkıntı çekmiş olan çocuklarımız, doğum günü partisinde sizlerle birlikte eğlenecek. Lösemi hastalarının nasıl bir yaşam sürdüğünü hepiniz hissediyor olmalısınız. Onların en önemli sorunu toplum içinde saygı görmek. Bu güzel günlerinde bizleri ve çocuklarımızı yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Faruk Başdemir'in konuşmasının ardından, doğum günü pastası kesildi. Eğlence müzik eşliğinde devam etti.

Lösemili Çocuklar Doğum Günü Partisinde Doyasıya Eğlendi

Lösemili Çocuklar Doğum Günü Partisinde Doyasıya Eğlendi

Lösemili Çocuklar Doğum Günü Partisinde Doyasıya Eğlendi

Lösemili Çocuklar Doğum Günü Partisinde Doyasıya Eğlendi

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