Lösemili Mustafa’nın ’Arabalı Yatak’ Hayali Gerçek Oldu

Adana'da 1,5 yıldır lösemi tedavisi gören polis aşığı 11 yaşındaki Mustafa Can Giriş'in "yarış arabası şeklinde yatak" hayali Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

16 yıl önce evlenen Cuma (39) ve Songül Giriş (41) çiftinin Züleyha (15), Sema Nur (13), Mustafa Can (11) ve Songül (6) adını verdiği 4 çocuğu dünyaya geldi. Dört kardeş içindeki tek erkek çocuk olan Mustafa Can Giriş, 1,5 yıl önce ayak bileğindeki ağrı nedeniyle hastaneye götürüldü. Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde yaşayan ailenin küçük çocuğu Mustafa'nın, kırık şüphesiyle gittiği doktorlar tarafından ayağının röntgeni çektirildi. Kemiğinde, ayağında herhangi bir kırık veya çatlak görülmeyen Mustafa Can, tedbir amaçlı alçıya alınarak eve gönderildi. Ailesi, Mustafa Can'ın iyileşmesini beklerken daha da kötüleştiğini fark etti. Tekrar doktora götürülen Mustafa Can'a hastanede lösemi tanısı konuldu. Aile bu tanıyla yıkıldı.

Tedavi gören Mustafa Can'ın tek isteği ise filmlerden ve arkadaşlarından gördüğü arabalı yatakta uyumaktı. Polisleri de çok seven ve her gördüğü polisle fotoğraf çektiren Mustafa Can'ın bu hayranlığı ve hayali basın mensupları tarafından haber yapıldı. Haber üzerine Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan harekete geçip Mustafa Can'a arabalı yatak aldı. Mustafa Can arabalı yatağı hastaneden eve gelip gördüğünde çok mutlu oldu. Polis müdürleri de Mustafa Can'ı unutmayarak ona polis arabası, özel harekat kıyafeti ve çeşitli hediyeler getirdi. Mustafa Can yatağına uzanıp poz verirken mutluluğu gözlerinden okundu. Mustafa Can, ilk kez arabalı yatakta uyduğunu hayalinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "Şu an çok mutluyum. Dün yatağımda çok mutlu bir şekilde uyudum. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.