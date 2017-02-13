Lovelet Outlet'te en iyilere ödül

Lovelet Outlet, satranç tutkunlarına eğlenceli ve rekabet dolu bir Satranç Turnuvası organize etti. Gerçekleşen turnuvaya ilgi oldukça yoğundu

Samsun'un Canik İlçesi'nde hizmet veren Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi, 4 mevsim Outlet olma özelliğiyle giyimden ayakkabıya, ev tekstilinden, mobilyaya kadar her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olarak indirimlerinin yanı sıra yaptığı etkinlikler ve kampanyalar ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

ŞAMPİYONLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Lovelet Outlet, satranç tutkunlarına eğlenceli ve rekabet dolu bir Satranç Turnuvası organize etti. Yarışma, TSF Lisansına sahip 2016-2017 yılı vizesi yapılmış, 2010 ve öncesinde doğan TC. Vatandaşı sporcuların ve FIDE Rating listesinde ‘TUR’ ibaresi ile anılan sporcuların katılımıyla 128 kontenjan sınırı ile düzenlendi. 11-12 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Satranç Federasyonu katkılarıyla gerçekleşen turnuvaya ilgi oldukça yoğundu. 12 yaş ve altı 10 sporcuya madalya verilirken, yarışmanın birincisi Ali Kaan Özçelik’e 1000 TL, ikinci Emir Bek’e 750 TL ve üçüncü İrfan Şaka’ ya 500 TL değerinde hediye çeki verildi.