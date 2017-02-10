Lovelet Outlet’te satranç turnuvası

Samsun Lovelet Outlet AVM, satranç tutkunlarına eğlenceli ve rekabet dolu bir turnuva organize ediyor. 11-12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek olan turnuvaya kayıtlar, samsun.tsf.org.tr adresinden alınıyor

Samsun Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi(AVM) 4 mevsim Outlet olma özelliğiyle giyimden ayakkabıya, ev tekstilinden, mobilyaya kadar her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olarak indirimlerinin yanı sıra yaptığı etkinlikler ve kampanyalar ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Lovelet Outlet satranç tutkunlarına eğlenceli ve rekabet dolu bir satranç turnuvası organize ediyor. 11-12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek olan turnuvaya kayıtlar, samsun.tsf.org.tr adresinden alınırken, kontenjan 128 kişi ile sınırlandırıldı.

Düzenlenecek organizasyonda 12 yaş ve altı 10 sporculara madalya verileceği belirtilirken, birinciye bin TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye 500 TL değerinde hediye çeki verileceği açıklandı. Lovelet Outlet AVM, özgün konsepti, mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla ziyaretçilerine farklı bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.