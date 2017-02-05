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Lovelet'e Keloğlan ve arkadaşları geldi

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Lovelet'e Keloğlan ve arkadaşları geldi
TRT Çocuk ekranlarının en sevilen yüzlerinden olan çocukların sevgilisi Keloğlan, Lovelet Outlet AVM'de düzenlenen müzikal etkinlikte miniklerle buluştu

Samsun'un Canik İlçesi'nde hizmet veren Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi, sömestr etkinliklerine dur durak demeden devam ediyor. 7'den 70'e herkesin ilgiyle izlediği ve yıllardır süregelen hikâyeleriyle gönüllere taht kuran TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi filmi karakteri Keloğlan ile Balkız, hafta sonu gerçekleşen müzikalde Lovelet Outlet AVM'de çocukların hayal dünyasına renk kattı.

MÜZİKAL GÖSTERİ YAPILDI
Keloğlan ile Balkız'ın yanı sıra her bölüm onlara ayrı bir serüven yaşatan Karavezir ile Uzun'un maceraları da Lovelet Outlet'te sahne aldı. Gösteriler müzikal bir havada gerçekleştirildi. Keloğlan ile çocuklar, aileleriyle birlikte bol bol şarkı söyledi, eğlendi. Çocuklar, adeta televizyonda izleyerek büyülendikleri Keloğlan'ın masalsı dünyasında yolculuğa çıktılar.

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